صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، على ملعب "أنفيلد" في الجولة الواحدة والثلاثين من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، داروين نونيز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.