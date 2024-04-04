نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتريك فودين.. شاهد أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز مانشستر سيتي على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

افتتح رودريجو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية أرضية من جيريمي دوكو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها رودريجو بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يسار الحارس روبين أولسين.

وتعادل جون دوران لصالح فريقه أستون فيلا في الدقيقة 20، بعد تبادل التمريرات بينه وبين مورجان روجرز، أنهاها دوران بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، مرت من بين أقدام الحارس ستيفان أورتيجا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز فيل فودين الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 1+45، بعد ركلة حرة، نفذها فودين بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح السيتيزن والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 62، بعد تمريرة من رودري إلى زميله فودين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وعزز فيل فودين التقدم بالهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي والثالث له في اللقاء عند الدقيقة 69، بعد أن تمكن من قطع الكرة ثم سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.