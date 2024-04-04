نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات نارية من شريف إكرامي حول أزمة رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، على أزمة المنشطات التي تواجه زميله رمضان صبحي، بشأن وجود عينة إيجابية له.

شريف إكرامي: رمضان صبحي لن يكون كبش فداء

قال إكرامي خلال حواره مع برنامج “الهدف” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”: “رمضان صبحي لن يصبح كبش فداء في أزمة المنشطات وستنتهي هذه المشكلة بصورة نهائية في الفترة القادمة”.

وتابع شريف إكرامي: “هناك طاقم قانوني يسير بشكل جيد في هذا الأمر خلال الفترة الحالية، وفي حالة رغبته في المساهدة خلال الفترة المقبلة، سيكون دوري حل هذا الأمر بكل تأكيد”.

من جانبه، شرح أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس، تفاصيل جديدة حول أزمة رمضان صبحي حيث قال: “عندما تحدثت عن موضوع المنشطات ذكرت أن هناك لاعب لديه مشكلة في العينة لكني لم أنوه أنها جاءت إيجابية، لكن جمال علام تحدث بشكل خاطئ وقال العينة إيجابية”.

وتابع: “لا يوجد تربص من جانب لجنة المنشطات بلاعب بيراميدز رمضان صبحي لأن كان هناك عينة إيجابية من قبل، ولكن اللاعب قدم ”روشتة" بعلاج ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده".