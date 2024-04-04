عاجل.. شريف إكرامي يهاجم شوبير بسبب رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، عتابًا إلى الإعلامي أحمد شوبير بعدما تحدث في البداية عن وقوع رمضان صبحي في أزمة بسبب منشطات.

شريف إكرامي ينتقد شوبير بسبب حديثه عن رمضان صبحي

صرح إكرامي في حواره لبرنامج “الهدف” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”: “أعتز جدًا بالعلاقة الشخصية بيني وبين أحمد شوبير، أنا اختلفت معه كثيرًا وعلى الهواء".

وتابع: "طريقة شوبير في سرد موضوع رمضان صبحي كانت مستفزة بالنسبة لي، لأنه قال أنه لا يحب التشهير وفي نفس الوقت ذكر كل الدلالات والإشارات عن هوية اللاعب الذي يقصده”.

وواصل موجهًا حديثه لشوبير: “كان من الأفضل أن تذكر اسم رمضان صبحي للمصداقية، ولكنك تدعي الإنسانية في تصريحك”.

وكان أحمد شوبير قد كشف وقوع لاعب دولي في أزمة بسبب المنشطات، ثم خرج جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم مؤكدًا أن اللاعب المقصود هو رمضان صبحي.

‏‎وذكر جمال علام في تصريحات إذاعية إنه سيتم أخذ عينة أخرى من اللاعب رمضان صبحي للتأكد من تناول المنشطات أم لا قبل توقيع عقوبة الإيقاف عليه.