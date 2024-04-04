موعد مباراة فالنسيا وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق فالنسيا لمواجهة نظيره غرناطة مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة فالنسيا وغرناطة في الدوري الإسباني

تقام مباراة فالنسيا أمام نظيره فريق غرناطة مساء اليوم الخميس في الدوري الإسباني على ملعب لوس كارمينيس.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق فالنسيا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق غرناطة المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة فالنسيا أمام نظيره فريق غرناطة مساء اليوم الخميس في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.