شريف إكرامي يفجرها.. هل يعتذر رمضان صبحي للعودة إلى الأهلي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، رأيه في طلب الجماهير البعض اعتذار رمضان صبحي من أجل العودة إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

شريف إكرامي يرفض فكرة اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

قال شريف إكرامي في حواره لبرنامج “الهدف” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، أنه لا يفضل فكرة اعتذار رمضان صبحي لكي يعود إلى الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب قدم مستويات كبيرة واختار الخيار المناسب له في ذلك الوقت والتزم بعقده.

وأضاف شريف إكرامي قائلًا أن رمضان صبحي غير مضطر للاعتذار إلى جماهير الأهلي، لأنه لم يخطئ في حق رموز النادي.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز في عام 2020 قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث فضل حينها العرض المقدم له من ناديه الحالي، على الاستمرار مع الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته.

وتشير تقارير إعلامية إلى إن رمضان صبحي يريد العودة إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع بيراميدز في نهاية الموسم المقبل، ولكن إدارة القلعة الحمراء ترفض ذلك وتغلق باب عودته بسبب موقفه السابق.