الرياضة

ميدو: كنت أتمنى عدم تدخل الأهلي في قضية الشحات والشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، الطريقة التي تدخل بها الأهلي لحل أزمة حسين الشحات لاعب الفريق مع محمد الشيبي ظهير بيراميدز.

ميدو: تدخل الأهلي في حل أزمة الشيبي والشحات كان خاطئًا

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "كنت أتمنى عدم تدخل الأهلي في تلك القضية بهذا الشكل والأفضل كان الدخول في مفاوضات خاصة وشخصية للوصول لـ حل ودي".

وتابع: "بيان الأهلي الأخير بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي خاطئ، وكان من الأفضل أن لا يتدخل الأهلي في تلك القضية وإيجاد حل ودب".

وأكمل: "العشوائية داخل لجنة المسابقات تسببت في قضية بين الاتحاد المغربي والمصري".

وأتم: "ارتعاش قرارات المسؤولين داخل اتحاد الكرة سبب رئيسي في عدم عودة الجماهير مرة أخرى للملاعب المصرية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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