نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة اليوم بين فالنسيا وغرناطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق فالنسيا مع نظيره غرناطة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة فالنسيا أمام نظيره فريق غرناطة اليوم الخميس في الليجا الإسبانية على ملعب لوس كارمينيس معقل الفريق الأخير.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباراة فالنسيا أمام غرناطة:-

1- ريال مدريد - 75 نقطة

2- برشلونة - 67 نقطة

3- جيرونا - 65 نقطة

4- أتلتيكو مدريد - 58 نقطة

5- أتلتيك بلباو - 56 نقطة

6- ريال سوسيداد - 49 نقطة

7- ريال بيتيس - 42 نقطة

8- فالنسيا - 41 نقطة

9- أوساسونا - 39 نقطة

10- فياريال - 38 نقطة

11- خيتافي - 38 نقطة

12- لاس بالماس - 37 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس - 32 نقطة

14- إشبيلية - 31 نقطة

15- ريال مايوركا - 31 نقطة

16- رايو فاييكانو - 30 نقطة

17- سيلتا فيجو - 28 نقطة

18- قادش - 25 نقطة

19- غرناطة - 14 نقطة

20- ألميريا - 13 نقطة