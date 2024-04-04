نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 4- 4- 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2023-2024 قبل انطلاق مباريات الجولة 17.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 4أبريل، ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري:
1- المصري البورسعيدي 27 نقطة
2- إنبي 26 نقطة
3- بيراميدز 25 نقطة
4- زد اف سي 24 نقطة
5- الاتحاد السكندري 24 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة
7- الجونة 22 نقطة
8_سموحة 22 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- الأهلي 17 نقطة
11- مودرن فيوتشر 17 نقطة
12- الاسماعيلي 17 نقطة
13-بلدية المحلة 16 نقطة
14_الزمالك 15 نقطة
15- البنك الأهلي 15 نقطة
16- المقاولون 12 نقطة
17- فاركو 11 نقاط
18- الداخلية 9 نقاط