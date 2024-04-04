الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 4- 4- 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2023-2024 قبل انطلاق مباريات الجولة 17.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 4أبريل، ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

 جدول ترتيب الدوري المصري:

1- المصري البورسعيدي 27 نقطة

2- إنبي 26 نقطة

3- بيراميدز  25 نقطة 

4- زد اف سي  24 نقطة

5- الاتحاد السكندري  24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة 

7- الجونة  22  نقطة

8_سموحة 22 نقطة

9- طلائع الجيش   20 نقطة 

10-  17  نقطة 

11- مودرن فيوتشر  17  نقطة

12- الاسماعيلي  17  نقطة 

13-بلدية المحلة 16  نقطة 

14_الزمالك 15 نقطة

15- البنك الأهلي 15  نقطة 

16- المقاولون  12 نقطة 

17- فاركو 11 نقاط 

18- الداخلية 9 نقاط

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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