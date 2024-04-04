نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الخميس، نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يسعي علي ماهر المدير الفني للنادي المصري لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة سلسلة الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري.

يفتقد الفريق البورسعيدي لجهود 6 لاعبين في قائمة غيابات مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري وهم حسين السيد، ليستويل أمانكونا، أحمد أيمن منصور، أحمد ياسر، عبدالرحيم دغموم.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق صافرة مباراة المصري والاتحاد السكندري في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يحتل المصرى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى برصيد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفًا واستقبلت شباكهم 18 هدفًا آخر.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.