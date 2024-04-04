القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والمعلق

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الريدز عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويحتضن ملعب "أنفيلد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم الخميس في الجولة الـ31 من البريميرليج للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.