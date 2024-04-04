نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنبي وفاركو اليوم الخميس في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس، مباراة تجمع بين نادي فاركو ضد نظيره إنبي ويستضيف المواجهة استاد بتروسبورت، وذلك في الدوري المصري الممتاز، في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري موسم 2024.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي ضد فاركو في الدوري المصري

وتذاع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) عبر شاشة مجموعة قنوات ONTime sports الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ONTime Sports 2:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6