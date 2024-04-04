نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 26.. الهلال يغرد في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم 2023-2024 وذلك بعد نهاية الجولة السادسة والعشرين. وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 74 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز الثاني برصيد 62 نقطة. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة. وإليكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم:- 1- الهلال: 74 نقطة

2- النصر: 62 نقطة

3- الأهلي: 51 نقطة

4- الاتحاد: 46 نقطة

5- التعاون: 46 نقطة

6- الاتفاق: 36 نقطة

7- ضمك: 35 نقطة

8- الفتح: 34 نقطة

9- الخليج: 34 نقطة

10- الفيحاء: 32 نقطة

11- الوحدة: 30 نقاط

12- الشباب: 28 نقطة

13- الرائد: 27 نقطة

14- الرياض: 25 نقطة

15- الأخدود: 24 نقطة

16- الطائي: 22 نقطة

17- أبها: 22 نقطة

18- الحزم: 16 نقطة