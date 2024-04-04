نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الأهلي، منافسه فريق سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وحقق فريق الأهلي، انتصارا صعبا على حساب فريق سيمبا في تنزانيا، بنتيجة هدف دون رد، أحرز الهدف أحمد نبيل كوكا في الشوط الأول من المباراة.