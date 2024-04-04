نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "لم يهاجم رموز الأهلي".. تعليق ناري من إكرامي على اعتذار رمضان صبحي للأهلي (هل قصد إمام عاشور؟) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "لم يهاجم رموز الأهلي".. تعليق ناري من إكرامي على اعتذار رمضان صبحي للأهلي (هل قصد إمام عاشور؟)

عاجل- "لم يهاجم رموز الأهلي".. تعليق ناري من إكرامي على اعتذار رمضان صبحي للأهلي (هل قصد إمام عاشور؟)، تواجد الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والنادي الأهلي سابقًا، في ضيافه برنامج الهدف مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورتس 2، وأدلى ببعض التصريحات الناريه، بشأن عودة رمضان صبحي جناح الفريق للنادي الأهلي من جديد.

تصريحات شريف إكرامي بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

وتحدث شريف إكرامي من خلال تصريحاته، وقال: "كمنظومة مصرية، إيه مرجعيتنا في الحكم على الصح والغلط، هل هو الاحتراف ولا قيم ومبادئ كل نادي ولا المزاج العام، يعني لو المزاج العام يقبل يبقى صح ولو لا يقبل يبقى غلط".

وتابع: "كل الأراء اللي سمعتها سواء المؤيدين لعودة رمضان صبحي أو المعارضين، الاتنين مفيهمش إقناع بالنسبة لي لأن معندهمش أسباب منطقية".

وأضاف: "المؤيدين قالوا، رمضان يقدم اعتذار ويرجع الأهلي إحنا في إحتراف، ولكن السؤال يعتذر عن إيه؟ هو رمضان غلط في حق الأهلي".

وأشار: "ما هو حق الأهلي أو أي نادي، أول حاجة أن أحترم العقد واحترم رموزك وتاريخك وكيانك ومسؤوليك، مطلعش أهاجم حد ولا أدخل في خصومة مع النادي إعلامية أو قضائية".

هل أخطأ رمضان صبحي في حق الأهلي؟ شريف إكرامي يرد

وسأل مضيفًا، وقال: "هل رمضان صبحي، أخطأ في حق الأهلي كي يعتذر؟ لا، هل اختلاف رغبتي مع رغبة المسؤول ده يعتبر غلط في حق النادي؟ بالتأكيد لا، لأن النادي بيدي نفسه الحق أنه يتفاوض مع لاعب وقبل التوقيع يتراجع ووقتها لا يعتذر للاعب، رمضان مفيش حاجة يعتذر عليها".

وأكمل: "بالنسبة للمعارضين اللي بيقول قيم ومبادئ الأهلي لا تسمح، رمضان صبحي، مجاش جنب المبادئ ومغلطش في مبادئ النادي ولا القيم، رمضان لا عمره اتخانق مع مسؤولين وأهانهم وتحدث بطريقة غير جيدة".

وواصل: "رمضان مالوش فيديوها مصورة مع الجماهير المنافسة وهو يسب النادي الأهلي وجمهوره ومالوش فيديوهات مصورة يسب رموز النادي ويشتمهم ويتطاول عليهم، ولا أقصد (إمام عاشور)، أنا أتكلم بصفة عامة".

واستكمل: "تقول رمضان صبحي، مش هيرجع الأهلي بسبب غضب الجمهور لاختياره الانتقال لنادي بيراميدز أوافق على هذا المبرر".

وأردف: "هتقول رمضان، مش هينفع يرجع الأهلي لأن كبرياء المسؤولين لن يسمح لهم بأن يفتحوا التفاوض معه مرة أخرى بسبب اختياره الانتقال لنادي بيراميدز أوافق هذا المبرر".

وأختتم: "إنما تقولي قيم ومبادئ النادي لا تسمح، أنت كدة بتناقض نفسك وبتكيل بمكيالين، لأن مينفعش إن الأمور لما تكون في صالحي يبقى المراجعية احتراف بس وأتغاضى عن أي حاجة تانية، ونادي قيم ومبادئ لما يبقى عكس رغبتي".