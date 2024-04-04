نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الأهلي في مباراة الإياب أمام سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره فريق سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي وسيمبا التنزاني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - موديست

وحقق فريق الأهلي، انتصارا صعبا على حساب فريق سيمبا في تنزانيا، بنتيجة هدف دون رد، أحرز الهدف أحمد نبيل كوكا في الشوط الأول من المباراة.