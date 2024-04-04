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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "مش بحلم أنهي مسيرتي في الأهلي وبيراميدز منافس".. تصريحات نارية من شريف إكرامي بشأن الناديين

عاجل - "مش بحلم أنهي مسيرتي في الأهلي وبيراميدز منافس".. تصريحات نارية من شريف إكرامي بشأن الناديين، ظهر الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مع الإعلامي الكبير إبراهيم عبدالجواد عبر برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 وتحدث عن بعض الأمور الهامة في النادي.

عاجل - "مش بحلم أنهي مسيرتي في الأهلي وبيراميدز منافس".. تصريحات نارية من شريف إكرامي بشأن الناديين

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تصريحات نارية من شريف إكرامي بشأن عودة للأهلي

وتحدث من خلال برنامج الهدف الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، وقال: "مش باحلم بإنهاء مسيرتي في الأهلي، لو كنت بحلم بإنهاء مشواري مع الأهلي مكنتش مشيت".

شريف إكرامي يوضح علاقته بحسام البدري

وتابع: "مجمل علاقتي مع حسام البدري، مدرب الأهلي السابق كانت جيدة ولكن قبل كأس العالم شعرت بالظلم لأني كنت لا أشارك مع الفريق".

وأضاف: "كنت أتمنى المشاركة مع الأهلي في تلك الفترة للتواجد مع المنتخب في كأس العالم ولكن انضميت في النهاية على حساب أحمد الشناوي، الذي كان يعاني من الإصابة".

شريف إكرامي يوضح مشكلة بيراميدز مع الأهلي

وأكد: "بيراميدز نادي تنافسي، مشكلته إنه محطوط في كورنر كأنه هو العدو، هدفه الأساسي معاداة النادي الأهلي، وارد أن تكون هذه الحالة كانت حقيقية في أول سنة، لكن هناك تغييرات حدثت بعد بتغيير الإدارة، مينفعش نثبت الانطباع".

وتابع: "حالة العداء مكنتش موجودة بعد تغيير الإدارة بدليل أفشه انتقل للاهلي، ولكن كارت العداء ظهر، بعد انتقل رمضان صبحي، لبيراميدز".

وأردف: "المدير التنفيذي لنادي بيراميدز (ممدوح عيد)، كان في الأهلي وكان عضو في التراس أهلاوي".

واستكمل: "هذا الشعور متعمق في أذهان الجماهير، لأن الموضوع في أول سنة كانت هناك حالة غير طبيعية والموضوع كان أكبر من تنافس في الكورة وكان محاولة اثبات كبرياء، بعدها حدث تغيير في الإدارة هذا التغيير لم يغير الانطباع لدى الجمهور، الانطباع موجود يطلعه وقت ما يحتاجه".

وأتم: "مشكلتنا لا نؤمن بالاختلاف أنت يا معايا يا ضدي، أنا ممكن مبقاش ضدك، ولكن عندي حقوق عاوز أنافس وأحسن من وضعي بما لا يتنافى مع مكانتك ووضعك، أنا مقتنع إن الأهلي والزمالك سيظل لهما قيمة كبيرة جدًا مهنا ظهرت إمكانيات أخرى، ولكن الكرة المصرية تحتاج للتنافسية".