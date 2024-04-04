نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات الجولة 27 القادمة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم 2023-2024.

مواعيد مواجهات الجولة 27 من دوري روشن

ومن المقرر أن يفتتح فريق النصر مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي عندما يلتقي مع نظيره فريق ضمك غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الخليج غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب فريق اتحاد جدة مع نظيره فريق التعاون مساء غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم عبر شاشة قناة SSC السعودية.