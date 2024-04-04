نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي والداخلية في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه اليوم الخميس الموافق 4 أبريل فريق البنك الأهلي نظيره الداخلية، في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى كلا من الفريقين لتحسين مركزه في جدول الترتيب، كما يحتاج فريق الداخلية لتجنب الهبوط، بعدما تذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق البنك الأهلي المباراة وهو في المركز 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 16 مباراة، كما يحتل الداخلية المركز 18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقطة من 15 مباراة.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية والبنك الأهلي:

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر شاشة قناة أون تايم سبورت HD 1

قناة أون تايم سبورت HD 2.