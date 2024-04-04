نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي القادم.. موعد مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق مازيمبي الكونغولي مع نظيره فريق بترو أتليتكو الأنجولي، يوم السبت المقبل 6 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي ضد بترو أتليتكو

تُقام المباراة بين فريقي مازيمبي وبترو أتليتكو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي مازيمبي وبترو أتليتكو عبر قناة بي إن سبورت 6 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي مازيمبي وبترو أتليتكو، بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الكونغو على ملعب مازيمبي.

منافس الأهلي

ويواجه المتأهل من تلك المواجهة بين مازيمبي وبترو أتلتيكو، في دور نصف النهائي بدوري الأبطال، المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.