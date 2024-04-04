نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي سر ظهور محمد صلاح ببدلة رسمية خلال تدريب ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تصوير محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم، وهو يرتدي بدلة رسمية في ملعب أنفيلد. أثارت هذه الصورة فضول الجماهير وتساؤلات حول السبب وراء ظهوره بالزي الرسمي.

ليفربول يحتفل بشهر الأرض: محمد صلاح وزملاؤه في اجتماع خاص للفريق

وفقًا لما نشره موقع ليفربول، تبين أن اللاعب وزملاءه تم اختيارهم للاحتفال بشهر الأرض العالمي في أبريل.

قام آنديب روبرتسون، لاعب ليفربول، بتكليف محمد صلاح وداروين نونيز وإبراهيما كوناتي ودومينيك زوبوسزلاي وكاويمين كيليهر بإبداع فكرة لدعم الجهود البيئية التي يمكن أن يقوم بها النادي. وتمتلئ الجلسة بالمرح والخطابات والمواقف الكوميدية.

نشر تقرير "The Red Way" الذي يحتفل بجهود نادي ليفربول في مجال الاستدامة وتأثيره الإيجابي على البيئة. يركز التقرير على رحلة النادي لتعزيز التغيير السلوكي وتقليل تأثيره على الكوكب.

وبهذه المناسبة، يقدم النادي فرصة للمشجعين للفوز بجوائز مميزة، مثل حضور تدريبات الفريق الأول وتذاكر مباراة ضد توتنهام هوتسبر في آنفيلد، بالإضافة إلى قمصان موقعة من لاعبي الفريق.

بهذا الاحتفال، يعبر ليفربول عن التزامه بحماية البيئة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.