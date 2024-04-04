نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب إمام عاشور.. شريف إكرامي يشعل الأجواء بين جماهير الأهلي ورمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي ألمح فيها إلى احتمالية انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، مما أثار حماسة الجماهير وخاصة تلك التابعة للأهلي ورمضان صبحي.

إكرامي يشعل الأجواء بين جماهير الأهلي ورمضان صبحي

إكرامي تحدث عن فرصة عودة رمضان صبحي إلى الأهلي، على الرغم من رفض الفريق لهذه الفكرة. وأكد إكرامي أن رمضان صبحي لا يجب أن يعتذر للأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يرتكب أي خطأ يبرر الاعتذار، مع إشارته إلى توقيع الأهلي مع إمام عاشور الذي شابت سمعته ببعض الأحداث السلبية في الماضي.

في تصريحاته عبر برنامج "الهدف" التلفزيوني، أبدى إكرامي عدم مؤازرته لفكرة اعتذار رمضان صبحي للأهلي، حيث أشار إلى أدائه المميز أثناء تواجده في الفريق والالتزام بعقده دون انتقاص من أي شخص في النادي.

وأكد إكرامي أن رمضان صبحي لم يرتكب أي خطأ يدعو للاعتذار، مشيرًا إلى عدم وجود أي فيديوهات تظهره وهو يسب النادي الأهلي أو رموزه، مما أثار غضبًا كبيرًا بين جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي نحو إكرامي ورمضان صبحي بسبب تلميحاته المتعلقة بإمام عاشور.