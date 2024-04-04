نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2-2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس 4-4-2-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات ياتي ابرزها قمة تشيلسي ضد مان يونايتد ولقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليفربول vs شيفيلد يونايتد – 8.3 مساء - beIN Sports HD 2

تشيلسي vs مانشستر يونايتد – 9.15 مساء - beIN Sports HD 1



الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



غرناطة vs فالنسيا – 8 مساء - beIN Sports HD 3

الدوري المصري



المصري vs الاتحاد السكندري – 10 مساء

إنبي vs فاركو – 10 مساء

البنك الأهلي vs الداخلية – 10 مساء