محمد صلاح يستهدف تحقيق رقمين في مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم المصري محمد صلاح لمواجهة مهمة في إطار بطولة الدوري الإنجليزي الموسمية لعام 2023-2024، حيث ينتظره تحدي لاعبي فريقه ليفربول أمام شيفيلد يونايتد.

محمد صلاح يستهدف تحقيق رقمين

تقام المباراة بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد في استاد الأنفيلد يوم الخميس الموافق 4 أبريل، ضمن الجولة الـ31 من البطولة. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

شيفيلد يونايتد يعتبر خصمًا صعبًا لصلاح، حيث لم يتمكن من تسجيل إلا هدف واحد في مبارياته الخمس السابقة ضده.

في الحقيقة، سجل محمد صلاح هدفه الوحيد في مرمى شيفيلد يونايتد خلال مباراة الجولة 27 من موسم 2019-2020.

يطمح صلاح في تسجيل هدف أو أكثر في هذه المباراة، بهدف الاقتراب من المركز التاسع في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور.

يحتل محمد صلاح المركز العاشر في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 155 هدفًا، ويفصله 7 أهداف فقط عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمان ديفوه برصيد 162 هدفًا.

كما سيكون لدى صلاح فرصة لتحقيق إنجاز جديد في حالة قدرته على صناعة هدفين، حيث سيصل بذلك إلى الصناعة رقم 71 في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليحتل بذلك المركز الخامس عشر بين أفضل المصنعين في تاريخ المسابقة.