نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصنيف فيفا العالمي عن شهر أبريل.. الأرجنتين تواصل الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحافظ منتخب الأرجنتين على الصدارة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشهر أبريل 2024، حيث يتصدر اللائحة برصيد 1858 نقطة.

يعزى هذا الإنجاز إلى أداء متميز لمنتخب التانجو بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي استطاع أن يحقق هذا التفوق منذ تتويجه ببطولة كأس العالم في قطر عام 2022.

من جانبه، يحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في التصنيف بعد أدائه المميز في بطولة العالم، ويظل ثابتًا في هذا المركز الذي اعتاد عليه. بينما يشهد التصنيف تغييرًا بارزًا في المراكز الثالث والرابع، حيث ارتقى منتخب بلجيكا إلى المركز الثالث بدلًا من منتخب إنجلترا الذي هبط إلى المركز الرابع.

ومن بين التغييرات الأخرى في التصنيف، حدث تبادل في المراكز السادس والسابع بين منتخبي البرتغال وهولندا. بينما جاءت كرواتيا في المركز العاشر بعد فوزها ببطولة كأس العاصمة في مصر، متفوقة على منافسيها ومحتلةً مكانًا مرموقًا في التصنيف الدولي.

تصنيف فيفا عن شهر أبريل 2024

1- الأرجنتين.

2- فرنسا.

3- بلجيكا.

4- إنجلترا.

5- البرازيل.

6- البرتغال.

7- هولندا.

8- إسبانيا.

9- إيطاليا.

10- كرواتيا.