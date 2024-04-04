عاجل.. تراجع مركز مصر في تصنيف "فيفا" العالمي لشهر أبريل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس نتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي؛ خلال هذه الفترة، استضافت مصر بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري.

تراجع مركز مصر في تصنيف فيفا لشهر أبريل

حقق منتخب مصر المركز الثاني خلف بطل المسابقة الدولية، منتخب كرواتيا، بينما جاء منتخب تونس في المركز الثالث ونيوزيلندا في المركز الأخير. فاز منتخب مصر في مباراة الافتتاح على نيوزيلندا وخسر في المباراة النهائية أمام كرواتيا.

وفي تصنيف الفيفا للمنتخبات على مستوى القارة الأفريقية، جاء منتخب مصر في المركز الرابع، بينما تراجع عالميًا من المركز 36 إلى المركز 37.

بالنسبة لتصنيف المنتخبات الإفريقية الأولى، استمر منتخب المغرب في صدارته للترتيب الإفريقي وتراجع إلى المركز 13 عالميًا. وإليك ترتيب أول 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا لشهر أبريل 2024:

1- المغرب: الأول إفريقيًا والـ13 عالميًا، بنقاط 1661.42.

2- السنغال: الثاني إفريقيًا والـ17 عالميًا، بنقاط 1624.73.

3- نيجيريا: الثالث إفريقيًا والـ30 عالميًا، بنقاط 1520.27.

4- مصر: الرابع إفريقيًا والـ37 عالميًا، بنقاط 1499.72.

5- كوت ديفوار: الخامس إفريقيًا والـ38 عالميًا، بنقاط 1498.8.

6- تونس: السادس إفريقيًا والـ41 عالميًا، بنقاط 1493.12.

7- الجزائر: السابع إفريقيًا والـ43 عالميًا، بنقاط 1482.71.

8- مالي: الثامن إفريقيًا والـ44 عالميًا، بنقاط 1477.9.

9- الكاميرون: التاسع إفريقيًا والـ51 عالميًا، بنقاط 1452.59.

10- جنوب إفريقيا: العاشر إفريقيًا والـ59 عالميًا، بنقاط 1407.67.