فودين يتحدث عن الهاتريك ويكشف رأيه في منافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث فيل فودين، النجم البارز في صفوف نادي مانشستر سيتي، بعد أداءه الرائع في مباراة فريقه ضد أستون فيلا، حيث قادهم للفوز في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ سجل فودين ثلاثة أهداف في هذه المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

فودين يكشف رأيه في منافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج

وعندما سئل عن الركلة الحرة التي سجلها، أكد فودين أنه لم يكن يتدرب على هذا في التدريبات، وأنه شعر بالثقة في تنفيذها عندما قام زميله جوليان ألفاريز بتنفيذها في المباراة، فطلب منه تنفيذها وقام بتسجيلها بنجاح.

وفيما يتعلق بالهدف الثالث، أشار فودين إلى أنه كان يتحدث مع زميله جاك جريليش، الذي أذكر له هدف واين روني، مما ألهمه لتسجيل هدفه.

وعن زميله في الفريق رودري، أعرب فودين عن إعجابه الكبير به، مشيرًا إلى أهميته في صفوف الفريق وتأثيره الواضح على الأداء عندما يكون في الملعب.

وفيما يتعلق بأهدافه وتطلعاته، أكد فودين أنه حدد لنفسه هدفًا منذ البداية، وهو تقديم أداء أفضل من الموسم الماضي والمساهمة بشكل أكبر في تسجيل الأهداف، وأعرب عن ثقته في تحقيق ذلك خلال هذا الموسم.

وفيما يتعلق بالسباق على اللقب، أكد فودين أن فريقه لا ينظر بعيدًا جدًا إلى الأمام، وأنهم على علم بأنهم قادرون على تحقيق اللقب، وأنهم يتركزون حاليًا على المباريات المتبقية بالموسم ويعملون بجد لتحقيق النجاح.

وفي الختام، أكد فودين على أهمية الإيمان والتفاؤل، ودعمه لفكرة القتال حتى النهاية، مشيرًا إلى أن هذا هو الأسلوب الذي يحث عليه المدير الفني للفريق أيضًا.