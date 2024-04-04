5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر في إياب الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قبل المباراة الثانية مع فريق مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، يجد فريق الكرة الأول في نادي الزمالك نفسه محاصرًا بخمس غيابات حرجة.

5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر

من المتوقع أن تشمل قائمة الغيابات المؤكدة خمسة لاعبين، وهم:

عبد الله السعيد؛ بسبب عدم قيده بالقواعد الأفريقية.

ناصر ماهر؛ لنفس السبب.

سيف جعفر؛ لعدم قيده بالقواعد الأفريقية.

محمد أشرف روقا؛ يواصل التأهيل من إصابة في العضلة الخلفية.

يوسف أوباما؛ بسبب إجراء جراحة في الفك.

يسعى الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جويمز، لتأكيد تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية بعد فوزه في مباراة الذهاب على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في ملعبه الأسبوع الماضي.

يتعين على الزمالك تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب لضمان التأهل الرسمي لنصف النهائي.