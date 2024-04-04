5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر في إياب الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - قبل المباراة الثانية مع فريق مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، يجد فريق الكرة الأول في نادي الزمالك نفسه محاصرًا بخمس غيابات حرجة.
5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر
من المتوقع أن تشمل قائمة الغيابات المؤكدة خمسة لاعبين، وهم:
- عبد الله السعيد؛ بسبب عدم قيده بالقواعد الأفريقية.
- ناصر ماهر؛ لنفس السبب.
- سيف جعفر؛ لعدم قيده بالقواعد الأفريقية.
- محمد أشرف روقا؛ يواصل التأهيل من إصابة في العضلة الخلفية.
- يوسف أوباما؛ بسبب إجراء جراحة في الفك.
يسعى الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جويمز، لتأكيد تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية بعد فوزه في مباراة الذهاب على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في ملعبه الأسبوع الماضي.
يتعين على الزمالك تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب لضمان التأهل الرسمي لنصف النهائي.