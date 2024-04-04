كولر يحذر للاعبي الأهلي من هذا الأمر قبل مواجهة سيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة مع فريق سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أطلق مارسيل كولر، المدرب السويسري للأهلي، تحذيرًا ملحًا للاعبين، حيث حذرهم بشدة من التفريط في التركيز والاستهتار خلال المباراة الحاسمة.

كولر يحذر للاعبي الأهلي

وعبّر كولر عن قلقه من تلك العادة السيئة للاعبين، واستعرض أهمية الاعتماد على الأداء المتميز وعدم الاعتماد على الفوز السابق بنتيجة ضئيلة في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأكد كولر أن فريق سيمبا يشكل تحديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أداءهم القوي في مباراة الذهاب وفرصهم الخطيرة التي خلقوها، وأوضح أن النتائج السابقة قد تكون مغلوطة ولا تعكس الواقع الحقيقي لمدى صعوبة المنافس.

وفي تقديره لقوة وإصرار فريق سيمبا، أكد كولر أنه يتوقع مواجهة شديدة الصعوبة، حيث سيسعى الفريق التنزاني لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وفي الختام، أشار كولر إلى أن المباراة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، وعلى الفريق الأهلاوي أن يدرك أن الفوز يتطلب أداء متميز وتركيز عالٍ طوال فترات المباراة، مشددًا على ضرورة العمل بجدية وتصميم لتحقيق الهدف المنشود.