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أحمد جودة - القاهرة - كشف ​بيب جوارديولا​، مدرب ​مانشستر سيتي​، عن سبب عدم اعتماده على ​إيرلينغ هالاند​ و​كيفن دي بروين​ خلال مواجهة أستون فيلا في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، مؤكدًا أن القرار جاء كجزء من استراتيجية لإدارة عدد الدقائق التي يلعبونها.

على الرغم من غياب هالاند ودي بروين عن التشكيلة الأساسية وجلوسهما على مقاعد البدلاء، إلا أن مانشستر سيتي تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة (4-1).

جوارديولا: أرحنا هالاند ودي بروين من أجل مباراة كريستال بالاس

وأوضح جوارديولا أن القرار جاء لضمان استعداد الفريق للمباريات المقبلة، مشيرًا إلى وجود مباراة أخرى بعد يومين ضد ​كريستال بالاس​.

وقال: "أعتقد أن الفرق الكبيرة لديها قائمة مدججة باللاعبين المميزين، وهذا ما نمتلكه، لهذا قررنا الدفع بهذا التشكيل أمام منافس صعب".