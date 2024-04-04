الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: زيرزكي يقول نعم للميلان.. آس: فودين يحذر مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: زيرزكي يقول نعم للميلان.. آس: فودين يحذر مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 4-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 

لاجازيتا ديلو سبورت

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زيرزكي يقول نعم للميلان..الاموال جاهزة من الانتر من اجل جودموندسون..اليوفي افضل مع دوسان.. بعد فوزه ذهابا" في الكأس فيورنتينا متحكم

ماركا

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الاخوان ويليامز " نريد ان نعيش مثل ما قيل لنا "..روبياليس، اطلق سراحه بعد رفضه الادلاء بشهادته

 آس

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روبياليس محاصر..السيتي ٤-١ استون فيلا..فودين يحذر مدريد..باريس ١-٠ رين..مبابي يقرر ويعتذر

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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