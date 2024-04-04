نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يحذر للاعبي الأهلي وغيابات الزمالك أمام فيوتشر.. نجم الأبيض يهاجم لجنة المسابقات وتراجع مركز مصر في تصنيف فيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 4-4-2024 في السطور التالية:

كولر يحذر للاعبي الأهلي من هذا الأمر قبل مواجهة سيمبا التنزاني

مارسيل كولر

قبل المواجهة المرتقبة مع فريق سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أطلق مارسيل كولر، المدرب السويسري للأهلي، تحذيرًا ملحًا للاعبين، حيث حذرهم بشدة من التفريط في التركيز والاستهتار خلال المباراة الحاسمة.

وعبّر كولر عن قلقه من تلك العادة السيئة للاعبين، واستعرض أهمية الاعتماد على الأداء المتميز وعدم الاعتماد على الفوز السابق بنتيجة ضئيلة في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأكد كولر أن فريق سيمبا يشكل تحديًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أداءهم القوي في مباراة الذهاب وفرصهم الخطيرة التي خلقوها، وأوضح أن النتائج السابقة قد تكون مغلوطة ولا تعكس الواقع الحقيقي لمدى صعوبة المنافس.

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5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في إياب الكونفدرالية

الزمالك

قبل المباراة الثانية مع فريق مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، يجد فريق الكرة الأول في نادي الزمالك نفسه محاصرًا بخمس غيابات حرجة.

من المتوقع أن تشمل قائمة الغيابات المؤكدة خمسة لاعبين، وهم:

عبد الله السعيد؛ بسبب عدم قيده بالقواعد الأفريقية.

ناصر ماهر؛ لنفس السبب.

سيف جعفر؛ لعدم قيده بالقواعد الأفريقية.

محمد أشرف روقا؛ يواصل التأهيل من إصابة في العضلة الخلفية.

يوسف أوباما؛ بسبب إجراء جراحة في الفك.

نجم الزمالك يفتح النار على لجنة المسابقات

ميدو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو قرار لجنة المسابقات المصرية بشأن قضية حسين الشحات لاعب الأهلي والشيبي ظهير بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "لجنة المسابقات بها قوانين غير موجود إلا في مصر".

وتابع: "تصدر لجنة المسابقات العقوبات على اللاعبين بناء على تقرير مراقب المباراة، الذي قد يدون ملحوظة "سلوك غير رياضي" الأمر الذي يعطي اتخاذ قرار مفتوح للجنة".

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تراجع مركز مصر في تصنيف فيفا

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس نتائج التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي؛ خلال هذه الفترة، استضافت مصر بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري.

حقق منتخب مصر المركز الثاني خلف بطل المسابقة الدولية، منتخب كرواتيا، بينما جاء منتخب تونس في المركز الثالث ونيوزيلندا في المركز الأخير. فاز منتخب مصر في مباراة الافتتاح على نيوزيلندا وخسر في المباراة النهائية أمام كرواتيا.

وفي تصنيف الفيفا للمنتخبات على مستوى القارة الأفريقية، جاء منتخب مصر في المركز الرابع، بينما تراجع عالميًا من المركز 36 إلى المركز 37.