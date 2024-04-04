نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان الأنظف شباكا في الدوريات الخمسة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحظى الأندية المتصدرة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بدفاعات صلبة وحراس متمرسين، مما يجعلها لا تكتفي بالفوز بل تسعى أيضًا للحفاظ على نظافة شباكها في معظم المباريات.

ويتصدر نادي انتر ميلان الايطالية اندية هذه الدوريات من حيث نظافة الشباك.

إنتر ميلان الأنظف شباكا في الدوريات الخمسة الكبرى



وفي ما يلي قائمة بأسماء الاندية التي تتصدر الدوريات الخمسة الكبرى في هذا المجال:

​إنتر ميلان​: حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة.

​ريال مدريد​ و​أتلتيك بلباو​: 15 مباراة.

​باير ليفركوزن​: 13 مباراة.

​باريس سان جيرمان​: في 11 مباراة.

​ليفربول​: 9 مباريات.