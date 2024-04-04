نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الأهلي عن مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي تحديا كبيرا في مباراته المقبلة ضد فريق سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه "الأحمر" غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين.

غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني

بالتحديد، يتأثر الفريق بغياب 7 لاعبين، بما في ذلك 5 حالات إصابة، وهم: محمد الشناوي، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، وكريم نيدفيد الذي يعاني من إصابة في الركبة.

وعلى الرغم من هذه الغيابات، يأمل الأهلي في الوصول للنصف النهائي من البطولة، وسيكون لديه بعض التعويضات الإيجابية، حيث يتوقع عودة لاعبين مصابين آخرين، وهما وسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو. ومع ذلك، سيترك قرار مشاركتهما في المباراة للمدير الفني مارسيل كولر.

بالإضافة إلى ذلك، يتغيب الجناح عمر كمال عبد الواحد والحارس محمود الزنفلي عن الفريق، لأنهما غير مقيدين إفريقيًا.

وفيما يتعلق بموقف وسام أبو علي وكريستو من المباراة، فقد أكدت التقارير أنهما جاهزان من الناحية الطبية بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية. لكن القرار النهائي بشأن مشاركتهما في المباراة سيعود لكولر.

من الجدير بالذكر أن الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب ضد سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل "كوكا"، على ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا.