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أحمد جودة - القاهرة - اشارت تقارير صحفية إلى إنه من المتوقع أن يغادر لاعب نادي ​رد بل سالزبورج​ ​لوكا سوتشيتش​ فريقه مع نهاية الموسم الحالي في الصيف القادم.

يأتي ذلك مع اهتمام العديد من الأندية الاوروبية بضم اللاعب، علمًا ان عقده مع سالزبورج ينتهي مع نهاية الموسم القادم 2025.

كبار أوروبا يرصدون جوهرة سالزبورج

وستكون الفرصة الأخيرة لسالزبورج للحصول على رسوم انتقال اللاعب إلى اي فريق اخر، حيث سيكون اللاعب قادر على الانتقال مجانًا في صيف 2025.

في وقت اعتبرت التقارير ان سوتشيتش سيكون مراقب هذا الصيف خاصة وإنه هو يخطط للمغادرة.