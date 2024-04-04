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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوكيتينو، إن "لاعبيه يجب أن يتجنبوا الدخول في منطقة الراحة خلال المباريات، وإن عليهم أن يطلبوا المزيد من أنفسهم إذا أرادوا الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

وأنفق تشيلسي، الذي يستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم الخميس، أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (510 ملايين دولار) لضم 13 لاعبًا جديدًا العام الماضي.

مدرب تشيلسي يحذر لاعبيه من “منطقة الراحة”

ورغم الإنفاق، عانى الفريق الشاب من أجل تحقيق الثبات وبعد تعادله 2-2 أمام بيرنلي المهدد بالهبوط يوم السبت الماضي، يحتل النادي المركز 12.

وعندما سُئل عن ما إذا كان يخشى أن عقلية لاعبيه تمنعهم من المنافسة بكامل إمكانياتهم، وافق بوكيتينو على ذلك.

وأضاف "لا تكن أبدًا في منطقة الراحة. إذا كنت في منطقة الراحة يتراجع مستواك ومعاييرك.

"المثال في المباراة الأخيرة. لهذا السبب نحن في طور بناء شيء ما. ولهذا السبب لا نفوز بالطريقة التي نتوقعها. هذا لأننا ما زلنا بحاجة إلى صنع عقلية تساعدنا.

"يجب أن تطلب المزيد من نفسك ومن زملائك في الفريق. الإمكانيات (موجودة) لكننا بحاجة للفوز اليوم".