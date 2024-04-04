نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن "فيل فودن لديه موهبة رائعة في تسجيل الأهداف وذلك بعد أن سجل مهاجمه الشاب ثلاثية رائعة في الفوز 4-1 على أستون فيلا الأربعاء ليواصل الفريق سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم".

وفي ظل وجود إرلينغ هالاند هداف سيتي في الدوري على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، تقدم فودن ووجد فجوة في دفاع فيلا ليسجل هدفه من ركلة حرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وقال غوارديولا "أخلاقيات عمله مذهلة. إنه يلعب في مراكز الوسط ولديه إحساس رائع بالمرمى والأهداف تجري في عروقه وعلينا أن نستغله لديه موهبة طبيعية، هدية خاصة".

وأكمل الدولي الإنجليزي (23 عامًا) ثلاثيته بتسديدتين بهدفين بفارق سبع دقائق في الشوط الثاني بينهما تسديدة هائلة من مسافة 25 ياردة ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال غوارديولا إن "السماء هي حدود فودن".

وقال المدرب الإسباني "يمكنه أن يفعل ما يريد. إنه لاعب من الطراز الأول حقا ونحن نعرف ذلك".



كما أشاد غوارديولا بزملاء فودن في الفريق خاصة رودري الذي ساعد في تسجيل هدفه الثاني.



وقال غوارديولا "عندما نصل إلى هناك (في الثلث الأخير) يكون لدى (فودن) الحس السليم فهو لا يحتاج إلى الكثير من اللمسات لوضع الكرة في الشباك.



"أصعب شيء في كرة القدم هو تسجيل الأهداف وإيجاد الشخص الذي يضع الكرة في الشباك. عندما يكون لديك ذلك فهي هدية للفريق بالتأكيد".



ورغم أن هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفًا، إلا أن جوارديولا اختار إراحة مهاجمه الهداف ولاعب الوسط كيفن دي بروين مع زيارة أستون فيلا في الدوري بعد غد السبت ورحلة إلى ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.



وقال جوارديولا "الجدول مزدحم للغاية، (المباريات كل) ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. نحن بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بالنشاط وقد لعبنا قبل ثلاثة أيام فقط ضد آرسنال. كنا بحاجة إليها بسبب الجدول الزمني لذلك احتجنا للراحة".



وتفوق آرسنال على ليفربول ليحتل الصدارة برصيد 68 نقطة بفوزه 2-0 على لوتون تاون الأربعاء، بينما يحتل سيتي المركز الثالث متساويًا برصيد 67 نقطة مع ليفربول الذي يستطيع العودة للقمة إذا فاز على ضيفه شيفيلد يونايتد اليوم الخميس.