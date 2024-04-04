منافسة ثلاثية على مركز إمام عاشور في مباراة الأهلي وسيمبا بإياب دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأخيرة لنادي الأهلي منافسة شديدة بين ثلاثة لاعبين في محاولة لكسب ثقة مارسيل كولر، المدير الفني، قبيل مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023-2024، المقررة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

منافسة ثلاثية على مركز إمام عاشور

يتصارع الثلاثي في وسط الملعب من أجل تعويض غياب اللاعب إمام عاشور الذي تعرض لإصابة في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر.

حتى الآن، لم يحسم مارسيل كولر، المدير الفني، على الثنائي الذي سيشارك إلى جانب مروان عطية، مما أثار صراعًا فنيًا بين الثلاثة لاعبين: محمد مجدي أفشة، وأحمد نبيل "كوكا"، وعمرو السولية، للفوز بالفرصة في ظل استمرار غياب إمام عاشور بسبب الإصابة.

من المتوقع أن يحسم كولر القرار بعد انتهاء المران الختامي للفريق اليوم، وهناك توقعات بأن يفاجئ الجميع بمشاركة ثنائي "أفشة وكوكا".