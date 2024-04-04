نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يوقع عقود انتقاله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية عن الصفقة الأكثر انتظارا داخل الدوري الإسباني في الموسم القادم، والخاصة بانتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد.

وشهدت تلك الصفقة جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب تمسك الإدارة الباريسية ببقاء اللاعب داخل حديقة الأمراء.

- مبابي ينتقل لريال مدريد

وكان نجم منتخب فرنسا قد أعلن في الفترة الماضية، رغبته في خوض تجربة جديدة والرحيل عن صفوف سان جيرمان بعد اهتمام العملاق المدريدي بضمه.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كيليان مبابي، قام بالتوقيع فعليا على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن النادي الملكي، أعطى للاعب حق إعلان الصفقة من جانبه في الوقت المناسب.

وجاء تعاقد مبابي مع العملاق المدريدي لمدة 5 مواسم، حتى صيف عام 2029، في بداية شهر فبراير الماضي.

