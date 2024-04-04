نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب وأرتيتا.. المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس مدربا ليفربول وآرسنال، يورجن كلوب وميكل أرتيتا، على جائزة الأفضل لشهر مارس الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

كلوب قاد ليفربول في ثلاث مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في واحدة، بينما حقق أرتيتا الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في أربعة خلال نفس الفترة.

ميكل أرتيتا فاز بالجائزة في فبراير، ومن ثم سيحاول الحفاظ عليها للشهر الثاني على التوالي. بينما فاز كلوب بالجائزة في يناير، مما يجعل المنافسة بين الثنائي مثيرة للاهتمام.

بالإضافة إلى ذلك، يتنافس مدربا توتنهام وبورنموث، أنجي بوستيكوجلو وأندودني إيراولا، بفعل أدائهما المميز مع فرقهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.