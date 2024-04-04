نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يواصل مطاردة اللقب.. و"ديربي" بين روما ولاتسيو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يهدف إنتر ميلان إلى الاقتراب خطوة إضافية نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يحل ضيفًا على أودينيزي، يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب المسابقة برصيد79 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق ميلان صاحب المركز الثاني، وهو المرشح الأوفر حظًا بل أنه اقترب كثيرًا من تحقيق اللقب للمرة 20 في تاريخه.



ولا يتفوق إنتر ميلان في الترتيب فقط، بل أنه الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف في المسابقة، حيث سجل لاعبوه 73 هدفًا، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع في الدوري، حيث اهتزت شباكه 14 مرة فقط.

وسيهدف إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاغي، إلى تعويض الإخفاق في دوري أبطال أوروبا، بعد خروج الفريق من دور الـ16 بالمسابقة أمام أتليتكو مدريد الإسباني، الذي تغلب عليه 3-2 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراتين بنتيجة 2-2، من خلال الفوز على أودينيزي، ليس فقط من أجل النقاط الثلاث، بل من أجل الاقتراب من ملامسة اللقب الذي غاب عن خزائن الفريق منذ موسم 2020-2021.



على الجانب الآخر، يحتل أودينيزي المركز الرابع عشر، لكنه ليس بمأمن من خطر الهبوط للدرجة الثانية، كونه يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الثلاث التي يهبط أصحابها للدرجة الثانية.

ويستضيف ملعب الأولمبيكو في روما، "ديربي" العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو، بعد غد السبت، في مباراة تختلف فيها أهداف الفريقين.

ومنذ تولي دانييلي دي روسي، مسؤولية تدريب روما خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، تعززت حظوظ الفريق على المستويين المحلي والقاري، حيث نجح لاعب الفريق السابق في تحقيق انتصارات مهمة قادت الفريق للتواجد في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف بولونيا صاحب المركز الرابع والذي يتأهل بدوره لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيكون هدف دي روسي ضرب عصفورين بحجر، من خلال الفوز على لاتسيو في الديربي، وتعزيز حظوظ فريقه في اللحاق بمركز مؤهل لدوري الأبطال في انتظار تعثر بولونيا أمام مضيفه فروسينوني، يوم الأحد.

على الجانب الأخر، يسعى لاتسيو لتجاوز خسارته في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا أمام يوفنتوس بنتيجة 0-2، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية للفريق صاحب المركز السابع برصيد 46 نقطة.

بدوره يهدف يوفنتوس، الذي اقترب من بلوغ نهائي كأس إيطاليا، إلى تحقيق الفوز حينما يواجه ضيفه فيورنتينا، يوم الأحد.

وحقق الفريقان الفوز في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا، على حساب لاتسيو وأتالانتا على الترتيب، وبات الفريقان قريبين من بلوغ نهائي المسابقة، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهتي الإياب يومي 23 و24 أبريل الجاري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 59 نقطة، فيما يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 43 نقطة.

وفي باقي مواجهات الجولة، يلعب يوم الجمعة فريقا ساليرنيتانا وضيفه ساسولو، وفي يوم السبت يلعب ميلان مع ضيفه ليتشي، وإمبولي مع ضيفه تورينو، فيما يشهد يوم الأحد مواجهة نابولي ومضيفه مونزا وهيلاس فيرونا وضيفه جنوه، ويحل أتالانتا ضيفًا على كالياري.