نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يطلق تصريحات نارية قبل موقعة الإياب أمام سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على التحدي الكبير الذي ينتظر فريقه في مواجهة سيمبا التنزاني، والتي ستقام مساء الغد على أرضية استاد القاهرة ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كولر: مواجهة سيمبا صعبة

وفي المؤتمر الصحفي، أكد كولر أنهم درسوا جيدًا مباراة الذهاب في تنزانيا وتعرفوا على صعوبتها، مشيرًا إلى أن سيمبا سيكون لديهم رغبة كبيرة في تعويض الخسارة التي مني بها على أرضهم، ولذلك يجب أن يكون الفريق مركزًا ومجتهدًا لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأضاف المدير الفني أن النتيجة الإيجابية التي حققوها في مباراة الذهاب تعزز من ثقة اللاعبين، لكنه شدد على ضرورة عدم الاستسلام أو الاعتماد على النتيجة السابقة، مؤكدًا أنهم رفضوا بشدة فكرة التعالي وأنهم يعملون بجدية وتركيز كامل في التحضير لمباراة العودة.

وأشار كولر إلى أنه سيتخذ قرارًا بشأن جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، بعد انتهاء المران الختامي الذي سيُقام مساء اليوم.

واختتم كولر برسالة وجهها إلى الجماهير، داعيًا إياهم للحضور بكثافة في مباراة الغد، ودعم الفريق طوال المباراة لتحقيق الهدف المنشود والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.