نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونتيجة مباراة الذهاب خادعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رامي ربيعة، قائد الفريق الأول لكرة القدم في النادي، إن الفريق مستعد بشكل كامل لمواجهة سيمبا في مباراة الإياب ضمن دور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي ستُقام مساء الغد.

ماذا قال رامي ربيعة عن مواجهة الأهلي وسيمبا؟

وأوضح ربيعة خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "قدم الفريق استعدادًا جيدًا لهذه المباراة المهمة أمام سيمبا.. إن الفوز بهدف خارج الديار في تنزانيا هو نتيجة إيجابية بالتأكيد، ولكن علينا أن نكون مرتبكين حتى اللحظة الأخيرة من مباراة الإياب."

وأشار ربيعة إلى أن المباريات الإقصائية تتطلب تركيزًا فائقًا وتحضيرًا نفسيًا جيدًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريق الأهلي لم يضمن بعد تأهله إلى الدور التالي.

وأكد ربيعة على احترام الفريق المنافس سيمبا بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال البطولة، وخاصة في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضنا في استاد بنجامين مكابا.

واختتم ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أهمية حضور الجماهير ودعمها للفريق في هذه المباراة الحاسمة، مشيرًا إلى أهمية دعمهم في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النصف النهائي.