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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ريليفو الإسبانية بأن ​تياجو ألكانتارا​، لاعب فريق ​ليفربول​، قد غادر إلى إسبانيا للعمل مع أخصائي العلاج الطبيعي الخاص به، بعد الحصول على موافقة من النادي الانجليزي.

تياجو ألكانتارا يقترب من مغادرة ليفربول

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب والنادي ينتظران وصول عروض مباشرة من دوري روشن السعودي أو ​الدوري القطري​، وهما الوجهتان المحتملتان له في حال الانتقال في نهاية الموسم.

يجدر بالذكر أن شقيقه رافينيا يلعب حاليًا مع ​نادي العربي القطري​، فيما انضم زملاؤه السابقين ​فابينيو​ و​ساديو ماني​ و​روبرتو فيرمينو​ وجيني فينالدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين.