نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تذكرتي تعلن موعد فتح البوابات لمباراة الأهلي وسيمبا غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستقوم شركة "تذكرتي" بفتح بوابات استاد القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الجمعة لاستقبال الجماهير الراغبة في حضور مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تم تخصيص بوابة طريق النصر لجماهير الفئة الثالثة من الجماهير على الجانب الأيمن، بينما تم تخصيص بوابة صلاح سالم لجماهير الفئة الثالثة على الجانب الشمالي، بينما ستكون بوابة آل رشدان مفتوحة للجماهير من الفئة الأولى والمقصورة.

الأهلي يسعى لتأمين تذكرة التأهل لنصف النهائي

فريق الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، يسعى جاهدًا لتأمين مكانه في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذلك بعد الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب على أرض سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، حيث سجل الهدف الوحيد اللاعب أحمد نبيل المعروف بـ "كوكا".