الرياضة

شركة تذكرتي تعلن موعد فتح البوابات لمباراة الأهلي وسيمبا غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - ستقوم شركة "تذكرتي" بفتح بوابات استاد القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم الجمعة لاستقبال الجماهير الراغبة في حضور وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تم تخصيص بوابة طريق النصر لجماهير الفئة الثالثة من الجماهير على الجانب الأيمن، بينما تم تخصيص بوابة صلاح سالم لجماهير الفئة الثالثة على الجانب الشمالي، بينما ستكون بوابة آل رشدان مفتوحة للجماهير من الفئة الأولى والمقصورة.

الأهلي يسعى لتأمين تذكرة التأهل لنصف النهائي

فريق الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، يسعى جاهدًا لتأمين مكانه في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذلك بعد الانتصار الذي حققه في مباراة الذهاب على أرض سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0، حيث سجل الهدف الوحيد اللاعب أحمد نبيل المعروف بـ "كوكا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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