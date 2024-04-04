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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحافي إسباني عن تورط ​جيرارد بيكيه​، نجم ​برشلونة​ السابق، في قضية رشاوى تتعلق بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بيكيه أصبح محورًا رئيسيًا في التحقيقات حول نقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى المملكة العربية السعودية عام 2020.

صحيفة إسبانية: تورط بيكيه في قضية رشاوى



ويعتبر الحرس المدني الإسباني أنه من الضروري التحقق مما إذا كان بيكيه، بصفته رئيسًا لشركة كوزموس التي شاركت في الصفقة، قدم هدايا ل​لويس روبياليس​ أو مسؤولين آخرين في الاتحاد الإسباني كجزء من المفاوضات لنقل البطولة إلى السعودية.

وكانت الشرطة في انتظار روبياليس في مطار مدريد فور عودته من الدومينيكان، حيث تم استجوابه قبل إطلاق سراحه مرة أخرى، ومن المتوقع أن يخضع للاستجواب من قبل قاضي التحقيقات خلال الأيام المقبلة.