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أحمد جودة - القاهرة - وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انضمام فرد جديد للجهاز الطبي للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وضم الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، فرد جديد ضمن أعضائه من أجل تعزيز الجهاز بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بسبب الإصابات.

وسوف يتواجد عنصر جديد للجهاز الطبي، من أجل مواجهة أزمة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، والتي تسببت في غياب أكثر من لاعب خلال المباريات الماضية.

انضمام فرد جديد للجهاز الطبي بالأهلي

وأبدى مارسيل كولر المدير الفني، موافقته على انضمام عبد الرحمن الجنيدي، حيث تم المفاضلة بينه وبين أكثر من عنصر، حيث أوصى جاب الله بوجوده وتفضيله.

وتابع: "الجنيدي سوف يدعم الجهاز الطبي حيث يبدأ عمله بداية من اليوم، وسوف يتواجد مع الفريق خلال مواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا".

ويستعد المارد الأحمر، في الوقت الحالي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

