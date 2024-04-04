نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفيفا...تراجع تصنيف منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حافظ المنتخب الأرجنتينى، على صدارته للتنصيف العالمى للمنتخبات، والذى يصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بينما تراجع المنتخب المصرى فى الترتيب الجديد.

حيث أعلن "فيفا" اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات لشهر أبريل، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي، والتى أثرت فى التصنيف.



وتصدر المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم 2022، التصنيف برصيد 1858 نقطة، كذلك حافظ المنتخب الفرنسي على مركزه الثاني وهو الذي حل وصيفا في قطر، بينما تقدم المنتخب البلجيكي إلى المركز الثالث ونظيره ​البرتغالي إلى المركز السادس.

وتراجع المنتخب المغربى من المركز الـ12 إلى الـ13، مع استمرار تصدره التصنيف العربى والإفريقى، كما تأخر المنتخب المصرى فى التصنيف إلى المركز الـ37 بعد أن كان يحتل المرتبة الـ36.

وفى قارة آسيا، احتلت اليابان الصدارة الأسيوية في المركز الـ18 دوليا، تليها إيران في المركز الـ20.



وبحسب التصنيف الجديد للفيفا، جاء من بعد إيران كل من كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية، على التوالى.

بينما تقدمت العراق مركزا واحدا ليصل إلى المركز 58 عالميا، بينما تراجع ​لبنان​ خمس مراكز إلى المركز الـ120.



وجاء تصنيف "فيفا" للمراكز الـ 20 الأولى كالتالى:



1-الأرجنتين 1585 نقطة

2- فرنسا 1840.5 نقطة

3- بلجيكا 1795.23 نقطة

4- إنجلترا 1794.9 نقطة

5- البرازيل 1788.65 نقطة

6- البرتغال 1748.11 نقطة

7- هولندا 1742.29 نقطة

8- إسبانيا 1727.5 نقطة

9- إيطاليا 1724.6 نقطة

10- كرواتيا 1721.07 نقطة

11- الولايات المتحدة الأمريكية 1681.13 نقطة

12- كولومبيا 1664.24 نقطة

13- المغرب 1661.42 نقطة

14- المكسيك 1661.11 نقطة

15- أوروغواي 1659.39 نقطة

16- ألمانيا 1644.21 نقطة

17- السنغال 1624.73 نقطة

18- اليابان 1621.88 نقطة

19- سويسرا 1616.41 نقطة

20- إيران 1613.96 نقطة.