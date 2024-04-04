رئيس الجمهورية يمنح منتخب اليد نوط الامتياز من الطبقة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار جديد يمنح لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

رئيس الجمهورية يمنح منتخب اليد نوط الامتياز

يأتي هذا القرار كنتيجة لسلسلة الإنجازات التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة، بما في ذلك فوزه بكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

"بناءً على الدستور والقانون المتعلق بالأوسمة والأنواط المدنية، قررت رئاسة الجمهورية منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة اليد الذي فاز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم:

محمد على عبد المطلب على.

كريم مصطفى حسن هنداوى.

محمد عصام مصطفى الطيار.

أحمد هشام حسين سيد نافع.

مازن رضا عبد الفتاح عثمان.

على زين العابدين على إسماعيل.

حسن وليد أحمد محمد قداح.

عبد الرحمن علي سيد عبده.

يحيى محمد يحيى الدرع.

سيف محمد يحيى الدرع.

أحمد مصطفى خيرى نصر الله.

إبراهيم محمد إبراهيم المصرى.

خالد وليد إبراهيم عز الدين.

أحمد عادل عبد الرحيم مصلحى.

محمد ممدوح هاشم شبيب.

محمد هشام محمد أنيس على.

أكرم عادل يسرى سعد.

مهاب محمد سعيد عبد الحق.

محسن رمضان محمد محمود.

يحيى خالد محمود فتحى عمر.

هانى شعبان الفخرانى.

محمد شوقى محمود موسى.

نور الدين محمد أحمد أبو زيد.

محمود سعيد محمد مصطفى.

محمد مصطفى محمد إمام.

خوان كارلوس باستور جوميز (جنسيته إسبانية).

مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا (جنسيته إسبانية).

خوسى مانويل سيرا منديز (جنسيته إسبانية).

إدواردو اسكويرداوا مولاس (جنسيته إسبانية).

ويشرف على تنفيذ هذا القرار الجهات المختصة، وتم نشره في الجريدة الرسمية. تاريخ إصدار القرار هو 4 رمضان 1445 هـ الموافق 14 مارس 2024 م، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.