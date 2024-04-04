نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسة إلغاء خصم النقاط في الدوري الإنجليزي وتطبيق نظام الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إنجليزية أكدت على نية الدوري الإنجليزي لكرة القدم إلغاء عقوبة خصم النقاط التي تفرضها على الأندية، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

دراسة إلغاء خصم النقاط في الدوري الإنجليزي

بدلًا من ذلك، يُفترض أن يُطبق الدوري نظام "ضريبة الرفاهية"، وهو نهج يشبه ما يُطبق في الدوري الأميركي للمحترفين.

ويأتي هذا القرار بناءً على مخاوف من أن يؤدي استمرار تطبيق قواعد خصم النقاط إلى رحيل النجوم الكبار من الدوري الإنجليزي.

وقد تزايدت هذه المخاوف بعدما خسرت أندية مثل إيفرتون ونوتنجهام فورست نقاطًا بسبب مخالفات قواعد الربح والاستدامة.

وفي إطار هذا السياق، تم النظر في فرض "ضريبة الرفاهية"، التي ستفرض على الأندية التي تنفق بشكل مفرط مقارنة بإيراداتها.

وسيتم فرض عقوبات مالية تزيد كلما زادت مدى الإنفاق على هذه الأندية، وذلك بهدف ضمان المساواة والاستدامة داخل الدوري.

وكان نادي نوتنجهام فورست هو آخر الأندية التي تم معاقبتها من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم خصم أربع نقاط من رصيده بسبب مخالفته لقواعد الربح والاستدامة في الدوري.